Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги

"Власть в России интеллектуально убога. Дать статус "иноагента" иностранному гражданину – это, согласитесь, предел идиотизма, – написал он. – Я – гражданин Украины. Родился в Киеве в семье кинематографистов. Украина – моя родина. И где бы я ни работал, сердце мое оставалось там. И сегодня я со своей страной".

Роднянский подчеркнул, что Россия, в которой он прожил около 20 лет, ему также небезразлична. Он отметил, что настоящими иноагентами в РФ являются ее президент Владимир Путин и его окружение.

"Больно видеть, как страна, у которой был невероятный шанс состояться, тонет в болоте тоталитаризма. Как она ведет подлую кровавую войну против моей родины –Украины, – заявил продюсер. – У меня не осталось в России ни компаний, ни собственности. Что дальше? Я писал, пишу и буду писать о войне и катастрофе. Буду делать об этом фильмы и сериалы. А иноагенты – это Путин и его банда. То, что они сделали с Россией, могли совершить только враги своей страны. И своего народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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