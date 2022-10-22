Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги

"Власть в России интеллектуально убога. Дать статус "иноагента" иностранному гражданину – это, согласитесь, предел идиотизма, – написал он. – Я – гражданин Украины. Родился в Киеве в семье кинематографистов. Украина – моя родина. И где бы я ни работал, сердце мое оставалось там. И сегодня я со своей страной".
Роднянский подчеркнул, что Россия, в которой он прожил около 20 лет, ему также небезразлична. Он отметил, что настоящими иноагентами в РФ являются ее президент Владимир Путин и его окружение.
"Больно видеть, как страна, у которой был невероятный шанс состояться, тонет в болоте тоталитаризма. Как она ведет подлую кровавую войну против моей родины –Украины, – заявил продюсер. – У меня не осталось в России ни компаний, ни собственности. Что дальше? Я писал, пишу и буду писать о войне и катастрофе. Буду делать об этом фильмы и сериалы. А иноагенты – это Путин и его банда. То, что они сделали с Россией, могли совершить только враги своей страны. И своего народа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
21 октября российский минюст внес Роднянского в список "иноагентов".