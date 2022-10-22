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22 октября, 2022
 
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В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал

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Роднянский: Статус "иноагента" гражданину Украины. Что может быть смешнее?
Роднянский: Статус "иноагента" – гражданину Украины. Что может быть смешнее?
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

21 октября министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" российско-украинского продюсера Александра Роднянского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Статус "иноагента"  гражданину Украины. Что может быть смешнее?" – прокомментировал решение российского минюста Роднянский в ответе российскому пропагандистскому ресурсу РБК.

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Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: пропаганда, Александр Роднянский, война России против Украины, иностранные агенты
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