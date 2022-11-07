Путин уточнил количество отправленных на войну в Украине мобилизованных россиян

При этом общее число мобилизованных граждан РФ, которые сейчас находятся "в зоне проведения специальной операции", как называют в РФ войну в Украине, больше – около 80 тыс. человек.
4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. Путин 30 октября на словах подтвердил окончание мобилизационных мероприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября заявил, что Путин "посоветовался с юристами" – и те сообщили ему, что отдельный указ об окончании "частичной мобилизации" не требуется и она может быть завершена без этого документа. Медуза приводила мнения юристов, которые считают: отсутствие указа на деле означает, что мобилизация официально "закончилась" только на словах, а на деле Кремль слукавил и сможет при необходимости выписать столько повесток, сколько понадобится.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои. РосСМИ сообщили, что ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян в Луганской области.