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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин уточнил количество отправленных на войну в Украине мобилизованных россиян

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Около 50 тыс. мобилизованных оккупантов уже на передовой в Украине, заявил Путин
Около 50 тыс. мобилизованных оккупантов уже на передовой в Украине, заявил Путин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил 7 ноября, что около 50 тыс. мобилизованных российских военнослужащих принимает непосредственное участие в боевых действиях в Украине, сообщает в Telegram издание "Медуза".

При этом общее число мобилизованных граждан РФ, которые сейчас находятся "в зоне проведения специальной операции", как называют в РФ войну в Украине, больше – около 80 тыс. человек.

4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. Путин 30 октября на словах подтвердил окончание мобилизационных мероприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября заявил, что Путин "посоветовался с юристами" – и те сообщили ему, что отдельный указ об окончании "частичной мобилизации" не требуется и она может быть завершена без этого документа. Медуза приводила мнения юристов, которые считают: отсутствие указа на деле означает, что мобилизация официально "закончилась" только на словах, а на деле Кремль слукавил и сможет при необходимости выписать столько повесток, сколько понадобится.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои. РосСМИ сообщили, что ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян в Луганской области.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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