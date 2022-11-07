Путин уточнил количество отправленных на войну в Украине мобилизованных россиян

Около 50 тыс. мобилизованных оккупантов уже на передовой в Украине, заявил Путин Фото: EPA

При этом общее число мобилизованных граждан РФ, которые сейчас находятся "в зоне проведения специальной операции", как называют в РФ войну в Украине, больше – около 80 тыс. человек.

4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.