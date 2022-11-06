Режиссер Качанов: Мама с бабушкой проводят призывника, его привезут в пакете, и они еще могут гордость испытать. Это за гранью морали, логики, интеллекта, добра и зла

Он рассказал о разговоре с работающей главным бухгалтером в крупной фирме москвичкой, которая была уверена, что Европа замерзает без российского газа. Она сочувствовала режиссеру и советовала ему сходить в "Русский дом", чтобы согреться и выпить чая.
"Огромный слой людей действительно верит ереси, которая там несется из репродукторов, из телевизоров... Вы представляете, какой это гигантский мобилизационный ресурс, если такое количество людей верит в весь это бред? Вы представляете, сколько идиотов?" – сказал Качанов.
Он отметил, что такие люди верят, что они уже отключили Европе газ, и "еще 15 минут – и они возьмут Киев, Берлин, Мадрид и вплоть до Нью-Йорка...".
Качанов обратил внимание, что среди мобилизованных россиян в итоге "большое количество людей очень, скажем так, ограниченных".
"Понятно, что в России, где 140 миллионов [людей] – во всяком случае записное количество – 2, 3, 4, 5 [миллионов] можно найти феноменальных фриков, которые сами придут, сами себе купят бронежилет, их мама с бабушкой проводят, через две недели их привезут в пакете, и они еще могут при этом гордость испытать. Это находится абсолютно за гранью какой бы то ни было морали, логики, интеллекта, добра и зла", – сказал режиссер.
В связи с этим, по его мнению, неудивительно, что и поведение таких военных в Украине также "за гранью морали, добра и зла".
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. РосСМИ сообщили, что ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян в Луганской области.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек, и "добровольцы идут". По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.