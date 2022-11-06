Режиссер Качанов: Мама с бабушкой проводят призывника, его привезут в пакете, и они еще могут гордость испытать. Это за гранью морали, логики, интеллекта, добра и зла

Качанов: В России огромный слой людей действительно верит ереси из телевизоров. Представляете, какой гигантский мобилизационный ресурс? Скриншот: Кино-Театр.Ру / YouTube

Он рассказал о разговоре с работающей главным бухгалтером в крупной фирме москвичкой, которая была уверена, что Европа замерзает без российского газа. Она сочувствовала режиссеру и советовала ему сходить в "Русский дом", чтобы согреться и выпить чая.

"Огромный слой людей действительно верит ереси, которая там несется из репродукторов, из телевизоров... Вы представляете, какой это гигантский мобилизационный ресурс, если такое количество людей верит в весь это бред? Вы представляете, сколько идиотов?" – сказал Качанов.

Он отметил, что такие люди верят, что они уже отключили Европе газ, и "еще 15 минут – и они возьмут Киев, Берлин, Мадрид и вплоть до Нью-Йорка...".

Качанов обратил внимание, что среди мобилизованных россиян в итоге "большое количество людей очень, скажем так, ограниченных".

"Понятно, что в России, где 140 миллионов [людей] – во всяком случае записное количество – 2, 3, 4, 5 [миллионов] можно найти феноменальных фриков, которые сами придут, сами себе купят бронежилет, их мама с бабушкой проводят, через две недели их привезут в пакете, и они еще могут при этом гордость испытать. Это находится абсолютно за гранью какой бы то ни было морали, логики, интеллекта, добра и зла", – сказал режиссер.

В связи с этим, по его мнению, неудивительно, что и поведение таких военных в Украине также "за гранью морали, добра и зла".

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