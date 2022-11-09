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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский "смягчил позицию" по переговорам с Россией после контактов с США – СМИ

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Чиновники США предлагают Зеленскому показать готовность закончить войну
Чиновники США предлагают Зеленскому показать готовность закончить войну
Фото: president.gov.ua

Усилия Белого дома привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией. Об этом 8 ноября пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.

Издание отмечает, что 7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

При этом, в отличие от предыдущих выступлений, он не сказал о том, что президент РФ Владимир Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться, отмечает Politico.

По словам одного из источников, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана. 

Чиновники США не предлагали напрямую Зеленскому и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что Киеву нужно показать готовность закончить войну, сказал один из источников. В США надеются, что это покажет миру желание именно Украины, а не России, закончить войну.

"Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность решить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился, больше, чем Украина", – отметил чиновник.

В Совете национальной безопасности США отказались комментировать журналистам эту информацию, ссылаясь на то, что Салливан озвучил все необходимое в Киеве. 
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

8 ноября заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, переговоры, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, Джейк Салливан
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