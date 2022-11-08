США солидарны с Украиной в вопросе переговоров с РФ – Госдеп

Прайс сказал, что США, НАТО и Евросоюз продолжают придерживаться переговорного принципа "ничего об Украине без Украины" Фото: Ned Price / Twitter

"Мы верим, как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы возобновление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений", – сказал Прайс.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности Киева к переговорам на таких условиях. Россия, если хочет диалога, должна прекратить обстрелы, убийства гражданских и уничтожение инфраструктуры Украины, считает Прайс.

"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот – он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", – добавил он.

Прайс подчеркнул, что США, НАТО и Евросоюз продолжают придерживаться переговорного принципа "ничего об Украине без Украины".