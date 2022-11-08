США солидарны с Украиной в вопросе переговоров с РФ – Госдеп

"Мы верим, как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы возобновление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений", – сказал Прайс.
Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности Киева к переговорам на таких условиях. Россия, если хочет диалога, должна прекратить обстрелы, убийства гражданских и уничтожение инфраструктуры Украины, считает Прайс.
"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот – он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", – добавил он.
Прайс подчеркнул, что США, НАТО и Евросоюз продолжают придерживаться переговорного принципа "ничего об Украине без Украины".
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. В МИД Украины ответили, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.