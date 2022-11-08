Шустер: Как можно после всего, что произошло в Украине, сесть за один стол переговоров? Путин – нерукопожатный

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

Бацман в ходе беседы отметила, что Путин в последнее время больше всего хочет переговоров с Украиной, в частности он впервые назвал власти Украины "украинскими партнерами", чего несколько месяцев назад нельзя было представить, а росСМИ написали, что минобороны РФ прекратило называть украинских военных "украинскими националистами".

"Как это называется в КГБ и ФСБ? "Активные мероприятия"? Это одна из форм вербовки. Но вербуют они не Украину, а Запад, – пояснил Шустер. – То есть вот пройдут выборы в США, наступит зима, будут какие-то волнения, и вот сказать: "Мы же вам говорим, что мы хотим переговоров, мы вообще хотим мира".

Но, в отличие от Второй мировой, в войне, которую 24 февраля против Украины начала Россия, "мы знаем все онлайн" – Бучу, массовые захоронения, все, отметил телеведущий.

"Господин Путин, ты уничтожил столько-то городов Украины, ты их беспощадно бомбил, ты их обесточил, ты убил огромное количество людей, из-за тебя огромное количество людей бежало, ты похитил огромное количество детей, ты изнасиловал огромное количество женщин, и сделал это намеренно, как часть твоей военной стратегии. Как я могу сесть с тобой за стол переговоров? Я могу увидеть тебя только на скамье подсудимых... То есть… [сесть] за один стол с этими людьми? Путин – нерукопожатный", – резюмировал Шустер.

ВИДЕО