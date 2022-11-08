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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Как можно после всего, что произошло в Украине, сесть за один стол переговоров? Путин – нерукопожатный

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Путин (на фото) уничтожил множество городов Украины и убил огромное количество людей, отметил Шустер
Путин (на фото) уничтожил множество городов Украины и убил огромное количество людей, отметил Шустер
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин после военных преступлений, которые совершили в Украине российские оккупационные войска, – нерукопожатный.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

Бацман в ходе беседы отметила, что Путин в последнее время больше всего хочет переговоров с Украиной, в частности он впервые назвал власти Украины "украинскими партнерами", чего несколько месяцев назад нельзя было представить, а росСМИ написали, что минобороны РФ прекратило называть украинских военных "украинскими националистами".  

"Как это называется в КГБ и ФСБ? "Активные мероприятия"? Это одна из форм вербовки. Но вербуют они не Украину, а Запад, – пояснил Шустер. – То есть вот пройдут выборы в США, наступит зима, будут какие-то волнения, и вот сказать: "Мы же вам говорим, что мы хотим переговоров, мы вообще хотим мира".

Но, в отличие от Второй мировой, в войне, которую 24 февраля против Украины начала Россия, "мы знаем все онлайн" – Бучу, массовые захоронения, все, отметил телеведущий.

"Господин Путин, ты уничтожил столько-то городов Украины, ты их беспощадно бомбил, ты их обесточил, ты убил огромное количество людей, из-за тебя огромное количество людей бежало, ты похитил огромное количество детей, ты изнасиловал огромное количество женщин, и сделал это намеренно, как часть твоей военной стратегии. Как я могу сесть с тобой за стол переговоров? Я могу увидеть тебя только на скамье подсудимых... То есть… [сесть] за один стол с этими людьми? Путин – нерукопожатный", – резюмировал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, оккупация, ФСБ, КГБ, переговоры, Алеся Бацман, Буча, преступление, националисты, выборы в США, массовые захоронения, президент, телеведущий, интервью
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