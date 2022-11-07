Шустер: Путин угробил науку и культуру – все, чем могла гордиться Россия

"Как государственный деятель он разрушил российскую науку напрочь. Кто смог, тот уехал, а то, что происходит в Сколково, вы можете видеть. Это вообще такая коррупционная дыра, и ни одного открытия", – сказал он.
Телеведущий предложил сравнить "успехи" комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий "Сколково" с Кремниевой долиной в США, которая является мировым центром высоких технологий.
"Науку угробил, культуру угробил всю. Всю! Только жополизы остались. А всех остальных убрали, их нет. Спорт, все виды спорта – нет их. Он угробил все, чем когда-то могла гордиться и что могла развивать Россия, он угробил и похоронил. Как история отнесется к такому государственному деятелю?" – сказал Шустер.
Путин возглавляет Российскую Федерацию с 2000 года, он уходил с поста президента в 2008 году и вернулся в 2012-м.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.