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Шустер: Путин угробил науку и культуру – все, чем могла гордиться Россия

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Шустер о Путине: Как история отнесется к такому государственному деятелю?
Шустер о Путине: Как история отнесется к такому государственному деятелю?
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уничтожил многие сферы жизнедеятельности страны. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

"Как государственный деятель он разрушил российскую науку напрочь. Кто смог, тот уехал, а то, что происходит в Сколково, вы можете видеть. Это вообще такая коррупционная дыра, и ни одного открытия", – сказал он.

Телеведущий предложил сравнить "успехи" комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий "Сколково" с Кремниевой долиной в США, которая является мировым центром высоких технологий.

"Науку угробил, культуру угробил всю. Всю! Только жополизы остались. А всех остальных убрали, их нет. Спорт, все виды спорта – нет их. Он угробил все, чем когда-то могла гордиться и что могла развивать Россия, он угробил и похоронил. Как история отнесется к такому государственному деятелю?" – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин возглавляет Российскую Федерацию с 2000 года, он уходил с поста президента в 2008 году и вернулся в 2012-м.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, наука, культура
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