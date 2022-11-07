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Шустер: Видимо, чувство вины перед Россией в Меркель сидит. Она благожелательно относилась к Путину

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Шустер: Меркель поддалась давлению бизнес-лобби
Шустер: Меркель поддалась давлению бизнес-лобби
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер рассказал, какую роль сыграла экс-канцлер Германии Ангела Меркель в формировании поведения президента РФ Владимира Путина.

"Думаю, большая роль. Меркель – персонаж, о котором еще много книг будет написано. Она чувствительный человек. Я думаю, от отца, который был священником, она такую вот эмпатию унаследовала. С другой стороны, это чувство эмпатии и вот какое-то чувство вины перед Россией за то, что натворили там нацисты в 1941–1945 годы, в ней сидит. И она относилась к Путину благожелательно. Что касается политики, она слишком поддалась давлению бизнес-лобби. Ее партия – это партия большого бизнеса, партия немецких корпораций. Они хотели иметь свободные руки в бизнесе с Россией, не хотели никаких преград. Они видели в России огромный рынок для своих технологий. Для них это было очень важно, и они ее, я думаю, сломали", – считает Шустер.

По его словам, Меркель позволила Путину то, что не должно было позволяться.

"Я смотрю на Меркель как на государственного деятеля. Германия – сложная страна. Сказать, что инкорпорация Восточной Германии в Западную уже завершена, нельзя. Есть регионы в Восточной Германии, где безработица достигает 30–40% процентов среди молодежи. Там очень сильны партии, которые можно даже назвать неонацистскими. Ясно, что в нищете развивается экстремизм – и правый, и левый. С этим тоже надо считаться на местных выборах всегда. Так или иначе это все играет огромную роль. У нее был непростой период правления. Все же процесс объединения окончательного этих двух Германий еще не закончился. На Меркель можно смотреть с самых разных аспектов, но то, что она позволила Путину то, что позволять не надо было никоим образом, – это да, это точно", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились.

13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна, Меркель заявила, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Савик Шустер, Алеся Бацман, политика, страна-агрессор, война России против Украины, интервью
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