Шустер: Видимо, чувство вины перед Россией в Меркель сидит. Она благожелательно относилась к Путину

"Думаю, большая роль. Меркель – персонаж, о котором еще много книг будет написано. Она чувствительный человек. Я думаю, от отца, который был священником, она такую вот эмпатию унаследовала. С другой стороны, это чувство эмпатии и вот какое-то чувство вины перед Россией за то, что натворили там нацисты в 1941–1945 годы, в ней сидит. И она относилась к Путину благожелательно. Что касается политики, она слишком поддалась давлению бизнес-лобби. Ее партия – это партия большого бизнеса, партия немецких корпораций. Они хотели иметь свободные руки в бизнесе с Россией, не хотели никаких преград. Они видели в России огромный рынок для своих технологий. Для них это было очень важно, и они ее, я думаю, сломали", – считает Шустер.

По его словам, Меркель позволила Путину то, что не должно было позволяться.

"Я смотрю на Меркель как на государственного деятеля. Германия – сложная страна. Сказать, что инкорпорация Восточной Германии в Западную уже завершена, нельзя. Есть регионы в Восточной Германии, где безработица достигает 30–40% процентов среди молодежи. Там очень сильны партии, которые можно даже назвать неонацистскими. Ясно, что в нищете развивается экстремизм – и правый, и левый. С этим тоже надо считаться на местных выборах всегда. Так или иначе это все играет огромную роль. У нее был непростой период правления. Все же процесс объединения окончательного этих двух Германий еще не закончился. На Меркель можно смотреть с самых разных аспектов, но то, что она позволила Путину то, что позволять не надо было никоим образом, – это да, это точно", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube