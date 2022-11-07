Шустер: Единственная страна, которую Путин ставит в известность, – это Китай

На вопрос, могли ли представители стран Азии потребовать от главы Кремля завершить войну в Украине до 15 ноября, когда начнется саммит "Большой двадцатки" на Бали, телеведущий ответил, что не думает, что с Путиным работают ультиматумы.

"Я думаю, что даже наоборот, и я не уверен, что такой ультиматум поставлен. [...] Я думаю, что единственна страна, которую он поставил в известность о том, что он собирается что-то вроде этого сделать и это произойдет "быстро и точно победоносно", – это Китай. Больше никого. [...] Всех других он считает лидерами второго сорта", – сказал Шустер.

По его словам, председателю КНР Си Цзиньпину не нужна также эскалация войны в Европе, особенно с применением в ее ходе ядерного оружия.

"С кем он будет торговать? Он же понимает прекрасно, с кем он будет, где он будет получать технологии, где он будет получать идеи, где он будет получать этого всего много. От кого? Только от Европы, от Америки, от Британии", – объяснил телеведущий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube