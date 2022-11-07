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Шустер: Единственная страна, которую Путин ставит в известность, – это Китай

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Шустер (на фото) предполагает, что всех лидеров, кроме китайского, Путин считает людьми "второго сорта"
Шустер (на фото) предполагает, что всех лидеров, кроме китайского, Путин считает людьми "второго сорта"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О планируемом полномасштабном вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин мог предупредить только представителей Китая. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

На вопрос, могли ли представители стран Азии потребовать от главы Кремля завершить войну в Украине до 15 ноября, когда начнется саммит "Большой двадцатки" на Бали, телеведущий ответил, что не думает, что с Путиным работают ультиматумы.

"Я думаю, что даже наоборот, и я не уверен, что такой ультиматум поставлен. [...] Я думаю, что единственна страна, которую он поставил в известность о том, что он собирается что-то вроде этого сделать и это произойдет "быстро и точно победоносно", – это Китай. Больше никого. [...] Всех других он считает лидерами второго сорта", – сказал Шустер.

По его словам, председателю КНР Си Цзиньпину не нужна также эскалация войны в Европе, особенно с применением в ее ходе ядерного оружия.

"С кем он будет торговать? Он же понимает прекрасно, с кем он будет, где он будет получать технологии, где он будет получать идеи, где он будет получать этого всего много. От кого? Только от Европы, от Америки, от Британии", – объяснил телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай не является для Украины враждебным государством, но она ждет от его большего в вопросе поддержки. "По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого, и пытаться сбалансировать", – сказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Савик Шустер, Великобритания, война, Си Цзиньпин, вторжение, ультиматум, Европа, война России против Украины, телеведущий
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