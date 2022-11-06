Шустер: Мы недостаточно внимательно слушаем Байдена. Он чувствует ядерную угрозу и понимает, что одной тактической боеголовкой не закончится

"Россия применит тактическое ядерное оружие в том случае, если Путин решит забрать с собой человечество", – сказал он.

Телеведущий привел пример из книги "Бункер" об Адольфе Гитлере, согласно которой Гитлер, видя, что проигрывает войну, приказывал немецкому премьер-министру Альберту Шперу "уничтожить все живое в Германии", потому что "немцы не заслуживают жить". Шустер подчеркнул, что Шпер приказ не выполнил.

"[У Гитлера] было то состояние, когда он сказал: "Уничтожить все, потому что народ мой не заслуживает жить". Вот если вдруг Путин окажется в таком состоянии и если будут люди вокруг, которые такой приказ выполнят, то можно предположить, что что-то в этом роде может произойти", – считает телеведущий.

По словам Шустера, ситуацию понимает президент США Джо Байден, который сам в возрасте.

"Мы недостаточно тщательно слушаем Байдена. [...] Байден – человек того поколения, которое реально понимает эту угрозу, он ее чувствует, люди помоложе [...] так остро не чувствуют. Он понимает, что это не закончится какой-нибудь одной баллистической боеголовкой и что это будет что-то другое, что это может стать реально апокалипсисом, и поэтому он к этому так серьезно относится. Поэтому он и говорит: "Говорите, Путин не готов использовать ядерное оружие? А зачем тогда он так часто о нем говорит, если он не готов и не хочет?" – объяснил он.

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