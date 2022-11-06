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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Мы недостаточно внимательно слушаем Байдена. Он чувствует ядерную угрозу и понимает, что одной тактической боеголовкой не закончится

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Байден (на фото) чувствует угрозу из Кремля, считает Шустер
Байден (на фото) чувствует угрозу из Кремля, считает Шустер
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер выразил мнение, что президент России Владимир Путин может использовать против Украины ядерное оружие.

"Россия применит тактическое ядерное оружие в том случае, если Путин решит забрать с собой человечество", – сказал он.

Телеведущий привел пример из книги "Бункер" об Адольфе Гитлере, согласно которой Гитлер, видя, что проигрывает войну, приказывал немецкому премьер-министру Альберту Шперу "уничтожить все живое в Германии", потому что "немцы не заслуживают жить". Шустер подчеркнул, что Шпер приказ не выполнил.

"[У Гитлера] было то состояние, когда он сказал: "Уничтожить все, потому что народ мой не заслуживает жить". Вот если вдруг Путин окажется в таком состоянии и если будут люди вокруг, которые такой приказ выполнят, то можно предположить, что что-то в этом роде может произойти", – считает телеведущий.

По словам Шустера, ситуацию понимает президент США Джо Байден, который сам в возрасте.

"Мы недостаточно тщательно слушаем Байдена. [...] Байден – человек того поколения, которое реально понимает эту угрозу, он ее чувствует, люди помоложе [...] так остро не чувствуют. Он понимает, что это не закончится какой-нибудь одной баллистической боеголовкой и что это будет что-то другое, что это может стать реально апокалипсисом, и поэтому он к этому так серьезно относится. Поэтому он и говорит: "Говорите, Путин не готов использовать ядерное оружие? А зачем тогда он так часто о нем говорит, если он не готов и не хочет?" – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, оружие, Адольф Гитлер, ядерное оружие, Джо Байден, война, книги, война России против Украины, президент, боеголовка
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