В МИД РФ заявили, что Россия не выдвигает никаких условий для начала переговоров с Украиной, кроме одного

По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".

"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", – добавил он.

Руденко посетовал на то, что в Украине действует решение Совета национальной безопасности и обороны, которое не допускает ведения переговоров с нынешней властью РФ.

О невозможности переговоров заявил в опубликованном 8 ноября интервью "Радіо Свобода", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. Россия сначала официально на переговорных площадках предъявляла ультиматумы. И сегодня тоже настаивает на ультиматуме", – сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что западные партнеры, в частности США, не принуждают Киев договариваться с Москвой. По его словам, Украина получает от них "достаточно эффективное оружие", которое поможет деоккупировать украинскую территорию.