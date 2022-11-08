В МИД РФ заявили, что Россия не выдвигает никаких условий для начала переговоров с Украиной, кроме одного

По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".
"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", – добавил он.
Руденко посетовал на то, что в Украине действует решение Совета национальной безопасности и обороны, которое не допускает ведения переговоров с нынешней властью РФ.
О невозможности переговоров заявил в опубликованном 8 ноября интервью "Радіо Свобода", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. Россия сначала официально на переговорных площадках предъявляла ультиматумы. И сегодня тоже настаивает на ультиматуме", – сказал он.
Подоляк также подчеркнул, что западные партнеры, в частности США, не принуждают Киев договариваться с Москвой. По его словам, Украина получает от них "достаточно эффективное оружие", которое поможет деоккупировать украинскую территорию.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина "должна будет согласиться на условия РФ".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.