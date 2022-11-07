Салливан ведет тайные переговоры с Патрушевым и Ушаковым – СМИ

По словам источников издания, цель этого общения состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.
Белый дом публично не подтверждал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с Патрушевым.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты.
"Люди говорят о многом", – сказала она.
25 сентября Салливан сообщил, что Белый дом "в частном порядке, на очень высоком уровне сообщил Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно". При этом он не уточнял, каким именно способом было передано это сообщение.