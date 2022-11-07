Салливан ведет тайные переговоры с Патрушевым и Ушаковым – СМИ

Белый дом публично не подтверждал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта Фото: EPA

По словам источников издания, цель этого общения состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Белый дом публично не подтверждал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с Патрушевым.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты.

"Люди говорят о многом", – сказала она.