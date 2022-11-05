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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Салливан о переговорах с РФ: США поддерживают установление "справедливого мира" в Украине

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Основной вопрос переговоров с РФ как выглядит "справедливый мир" и как его можно достичь, отметил Салливан
Основной вопрос переговоров с РФ – как выглядит "справедливый мир" и как его можно достичь, отметил Салливан
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты поддерживают установление в Украине "справедливого мира", который включает "уважение суверенитета и территориальной целостности".

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.

Комментируя вопрос возможных мирных переговоров с участием России, он напомнил слова Байдена: "Ничего об Украине без Украины".

"Если вы посмотрите на заявления разных российских должностных лиц, они начинаются с того, что Россия оставляет за собой территории, которые она аннексировала. Как по мне, это неприемлемо. Это неприемлемо в соответствии с Уставом ООН, который не разрешает захватывать территории силой", – сказал Салливан.

По его словам, Россия начала войну, она ее может и легко остановить, прекратив оккупацию.

Салливан отметил, что страны "Большой семерки" в своем заявлении поддержали "справедливый мир" в Украине.

"Элементы этого мира включают фундаментальные принципы Устава ООН – уважение суверенитета и территориальной целостности, страны не могут захватывать территорию соседней страны силой, – указал советник Байдена. – Основной вопрос этих переговоров – как выглядит "справедливый мир" и как его можно достичь. Если посмотрите на российские действия… аннексию территорий… то это не очень подталкивает к переговорам. С нашей точки зрения… нам с мировым сообществом надо поддержать Украину и определиться с условиями справедливого и длительного мира с учетом Устава ООН. Это то, что мы будем поддерживать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/495661709161541/

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, США, Украина, оккупация, переговоры, аннексия, советник, война России против Украины, президент, суверенитет, брифинг, Джейк Салливан
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