Салливан о переговорах с РФ: США поддерживают установление "справедливого мира" в Украине

Основной вопрос переговоров с РФ – как выглядит "справедливый мир" и как его можно достичь, отметил Салливан Фото: president.gov.ua

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.

Комментируя вопрос возможных мирных переговоров с участием России, он напомнил слова Байдена: "Ничего об Украине без Украины".

"Если вы посмотрите на заявления разных российских должностных лиц, они начинаются с того, что Россия оставляет за собой территории, которые она аннексировала. Как по мне, это неприемлемо. Это неприемлемо в соответствии с Уставом ООН, который не разрешает захватывать территории силой", – сказал Салливан.

По его словам, Россия начала войну, она ее может и легко остановить, прекратив оккупацию.

Салливан отметил, что страны "Большой семерки" в своем заявлении поддержали "справедливый мир" в Украине.

"Элементы этого мира включают фундаментальные принципы Устава ООН – уважение суверенитета и территориальной целостности, страны не могут захватывать территорию соседней страны силой, – указал советник Байдена. – Основной вопрос этих переговоров – как выглядит "справедливый мир" и как его можно достичь. Если посмотрите на российские действия… аннексию территорий… то это не очень подталкивает к переговорам. С нашей точки зрения… нам с мировым сообществом надо поддержать Украину и определиться с условиями справедливого и длительного мира с учетом Устава ООН. Это то, что мы будем поддерживать".

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