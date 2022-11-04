Призывы РФ к переговорам не вызывают доверия на фоне эскалации войны и распространения новых угроз и дезинформации – "Большая семерка"

Министры подчеркнули, что приветствуют готовность президента Зеленского "к справедливому миру, основанному на уважении территориальной целостности, суверенитета Украины и ее законного права на защиту от агрессии".
"Призывы России к переговорам не вызывают доверия, когда она продолжает эскалацию войны и распространяет новые угрозы и дезинформацию", – говорится в заявлении.
Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".