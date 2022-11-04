Призывы РФ к переговорам не вызывают доверия на фоне эскалации войны и распространения новых угроз и дезинформации – "Большая семерка"

Министры подчеркнули, что приветствуют готовность президента Зеленского "к справедливому миру, основанному на уважении территориальной целостности, суверенитета Украины и ее законного права на защиту от агрессии".

"Призывы России к переговорам не вызывают доверия, когда она продолжает эскалацию войны и распространяет новые угрозы и дезинформацию", – говорится в заявлении.

Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.