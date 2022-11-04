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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Призывы РФ к переговорам не вызывают доверия на фоне эскалации войны и распространения новых угроз и дезинформации – "Большая семерка"

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Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3 4 ноября
Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября
Фото: EPA

Призывы России к переговорам не вызывают доверия, когда она продолжает эскалацию войны против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Германии 4 ноября.

Министры подчеркнули, что приветствуют готовность президента Зеленского "к справедливому миру, основанному на уважении территориальной целостности, суверенитета Украины и ее законного права на защиту от агрессии".

"Призывы России к переговорам не вызывают доверия, когда она продолжает эскалацию войны и распространяет новые угрозы и дезинформацию", – говорится в заявлении.

Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, переговоры, Большая семерка, Владимир Зеленский, война России против Украины
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