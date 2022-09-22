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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Салливан поблагодарил Зеленского за освобождение американцев из российского плена

Салливан отметил роль Украины в освобождении американских пленных
Салливан отметил роль Украины в освобождении американских пленных
Фото: EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 21 сентября в Twitter выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку и правительству Украины за включение в обмен двух пленных граждан США.

"Мы благодарим Зеленского, Ермака и правительство Украины за включение 2 граждан США в объявленный сегодня обмен пленными. Мы благодарим наследного принца и правительство Саудовской Аравии за содействие. Мы с нетерпением ждем воссоединения наших граждан со своими семьями", – написал Салливан.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Ермак подтвердил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд. 

В числе освобожденных 21 сентября из российского плена иностранцев были британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, которым грозила смертная казнь, и американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.

Британцы Аслин и Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области. Брахим оказался в плену в марте. 9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил всех троих к смертной казни.

О плене американцев Дрюке и Хьюна стало известно 16 июня. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.

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