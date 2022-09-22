Салливан поблагодарил Зеленского за освобождение американцев из российского плена

"Мы благодарим Зеленского, Ермака и правительство Украины за включение 2 граждан США в объявленный сегодня обмен пленными. Мы благодарим наследного принца и правительство Саудовской Аравии за содействие. Мы с нетерпением ждем воссоединения наших граждан со своими семьями", – написал Салливан.

We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других.

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Ермак подтвердил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

В числе освобожденных 21 сентября из российского плена иностранцев были британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, которым грозила смертная казнь, и американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн.