Салливан поблагодарил Зеленского за освобождение американцев из российского плена

"Мы благодарим Зеленского, Ермака и правительство Украины за включение 2 граждан США в объявленный сегодня обмен пленными. Мы благодарим наследного принца и правительство Саудовской Аравии за содействие. Мы с нетерпением ждем воссоединения наших граждан со своими семьями", – написал Салливан.
We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families.— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других.
Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.
Ермак подтвердил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.
В числе освобожденных 21 сентября из российского плена иностранцев были британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, которым грозила смертная казнь, и американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн.
21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
Британцы Аслин и Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области. Брахим оказался в плену в марте. 9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил всех троих к смертной казни.
О плене американцев Дрюке и Хьюна стало известно 16 июня. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.