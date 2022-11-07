У России осталось всего 120 "Искандеров" – ГУР

По оценке Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". По другим источникам, количество "Кинжалов" составляет около 40. Однако военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море. "Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил он.
Сейчас как никогда Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, такие как американская система Patriot, заявляют украинские власти. Им также нужны ракеты большей дальности, такие как американские ATACMS, которые они надеются использовать для нанесения ударов по командным центрам в сотнях километров в тылу врага, пишет издание.
США отказались предоставить ATACMS, опасаясь, что он может быть использован против целей на территории России.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Россияне регулярно обстреливают ракетами украинские города. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.