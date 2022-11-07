У России осталось всего 120 "Искандеров" – ГУР

По оценке Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". По другим источникам, количество "Кинжалов" составляет около 40. Однако военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море. "Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил он.

Сейчас как никогда Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, такие как американская система Patriot, заявляют украинские власти. Им также нужны ракеты большей дальности, такие как американские ATACMS, которые они надеются использовать для нанесения ударов по командным центрам в сотнях километров в тылу врага, пишет издание.

США отказались предоставить ATACMS, опасаясь, что он может быть использован против целей на территории России.