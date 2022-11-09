Россия давит на международное сообщество, чтобы склонить Украину к переговорам – украинская разведка

В то же время на данный момент в ГУР нет видят признаков того, что РФ ведет подготовку к атаке.
То, что Кремль обвиняет Украину в желании нанести удар радиоактивной "грязной бомбой", Скибицкий назвал "информационной кампанией, подготовленной на высоком уровне". По его мнению, Россия таким образом хочет оказать давление на международное сообщество, чтобы "заставить Украину вести переговоры".
Он резюмировал, что РФ поднимает вопрос о ядерном и химическом оружии, когда "не знает, что делать".
По мнению представителя ГУР, вести переговоры с Россией – "угроза для Украины". Он считает, что таким образом Крым, Херсон и Запорожье могут стать "плацдармами для дальнейшей эскалации".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.
7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения. При этом он не сказал, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться.
8 ноября Politico написало, что Зеленский "смягчил позицию" по переговорам с Россией. По словам одного из источников издания, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.
В этот же день заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".