Россия давит на международное сообщество, чтобы склонить Украину к переговорам – украинская разведка

В то же время на данный момент в ГУР нет видят признаков того, что РФ ведет подготовку к атаке.

То, что Кремль обвиняет Украину в желании нанести удар радиоактивной "грязной бомбой", Скибицкий назвал "информационной кампанией, подготовленной на высоком уровне". По его мнению, Россия таким образом хочет оказать давление на международное сообщество, чтобы "заставить Украину вести переговоры".

Он резюмировал, что РФ поднимает вопрос о ядерном и химическом оружии, когда "не знает, что делать".

По мнению представителя ГУР, вести переговоры с Россией – "угроза для Украины". Он считает, что таким образом Крым, Херсон и Запорожье могут стать "плацдармами для дальнейшей эскалации".