Данилов назвал абсурдом призывы к переговорам с Россией

Он подчеркнул, что, прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории.

Данилов заявил, что абсурдно звучит предложение найти "мирное существование" с теми, кто пришел в "четырехкомнатный дом, забрав одну из комнат и убив часть семьи".

8 ноября заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что единственное, что нужно для начала переговоров, – "добрая воля Киева". Сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что призывы России вести переговоры означают, что у нее заканчиваются ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий: