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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал абсурдом призывы к переговорам с Россией

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Прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории, заявил Данилов
Прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории, заявил Данилов
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал абсурдными призывы начать переговоры с Россией. Свое мнение он высказал в интервью The Globe and Mail, сообщило издание 8 ноября.

Он подчеркнул, что, прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории.

Данилов заявил, что абсурдно звучит предложение найти "мирное существование" с теми, кто пришел в "четырехкомнатный дом, забрав одну из комнат и убив часть семьи".

8 ноября заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что единственное, что нужно для начала переговоров, – "добрая воля Киева". Сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что призывы России вести переговоры означают, что у нее заканчиваются ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • уважение к Уставу ООН;
  • возмещение всех убытков, нанесенных войной;
  • привлечение к ответственности всех военных преступников;
  • "гарантии, что это не повторится".
Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Украина, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Мария Захарова, Андрей Руденко, Алексей Данилов, Михаил Подоляк
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