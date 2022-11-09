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ПОЛИТИКА

Зеленский должен зафиксировать для лидеров стран G20, что Россия – умирающий политический режим – Подоляк

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8 ноября стало известно, что Зеленский, вероятнее всего, будет участвовать в саммите G20 в онлайн-формате
8 ноября стало известно, что Зеленский, вероятнее всего, будет участвовать в саммите G20 в онлайн-формате
Фото: president.gov.ua

Россия – умирающий политический режим, поддерживать ее невыгодно ни исторически, ни стратегически.

Такой месседж на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) в ноябре должен зафиксировать глава Украинского государства Владимир Зеленский, сообщил 9 ноября в эфире национального телемарафона советник главы ОПУ Михаил Подоляк.  

"Зачем нам нужна G20? Потому что господин Зеленский должен зафиксировать для лидеров других стран очень важное мнение – мы там понимаем, бизнес-удобства, демпинговые цены сегодня предлагает РФ, но никогда не поддерживайте умирающие политические режимы, – сказал Подоляк. – Россия – умирающий политический режим, это исторически невыгодно, это стратегически невыгодно. Я говорю о странах, там, Латинской Америки, Азии. То есть президент хочет нарисовать для них, почему эта война закончится обязательно так, как нужно Украине, почему это выгодно миру в целом, в том числе этим странам, и почему стратегически невыгодно поддерживать РФ. И это очень важная площадка".

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.

В Кремле 27 июня сказали, что президент России Владимир Путин тоже принял приглашение, но 25 октября заявили, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ ранее писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся. 9 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите должен определиться в ближайшие дни.

Bloomberg со ссылкой на источники написало 9 ноября, что Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", а вместо него на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Теги: Россия, Украина, Индонезия, бизнес, Большая двадцатка, советник, Владимир Зеленский, саммит, Бали, президент, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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