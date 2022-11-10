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Зеленский: Завершаем подготовку к возможному участию Украины в саммите G20. Украинская позиция сформирована

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По словам Зеленского, позиция Украины "будет отвечать интересам глобальной безопасности"
По словам Зеленского, позиция Украины "будет отвечать интересам глобальной безопасности"
Фото: EPA

Позиция Украины для возможного участия в саммите G20 сформирована. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 9 ноября, опубликованного его пресс-службой.

"В эти дни завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе. Украинская позиция сформирована", – сказал он.

По словам президента, позиция Украины "будет отвечать интересам глобальной безопасности".

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.

В Кремле 27 июня сказали, что президент России Владимир Путин тоже принял приглашение, но 25 октября заявили, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ ранее писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся. 9 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите должен определиться в ближайшие дни.

Bloomberg со ссылкой на источники написало 9 ноября, что Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", а вместо него на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Индонезия, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, саммит G20
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