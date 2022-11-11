Силы обороны двигаются к берегу Днепра в Херсонской области, армия РФ экстренно упаковывается в плавсредства – ОК "Юг"

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook 11 ноября.

Обстановка на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны, подчеркивается в сводке.

"Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведет обстрелы наших позиций на правом берегу. Силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу, вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством", – сообщили в командовании.

Оккупанты "пытаются проверять на прочность" украинские подразделения в Бериславском районе Херсонской области, нанося удары при помощи дронов-камикадзе "Ланцет", обстреливают гражданское население, говорится в сводке.

"Наша тактическая авиация нанесла два поражения мест дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более 50 задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления. Подтвержденные потери врага составляют 50 рашистов в пункте компактного проживания и удобного поражения, еще двумя рашистами пополнен обменный фонд, – добавили в командовании. – На поле боя наши подразделения отминусовали у врага три танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 11 единиц другой автобронетехники".

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