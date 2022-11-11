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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны двигаются к берегу Днепра в Херсонской области, армия РФ экстренно упаковывается в плавсредства – ОК "Юг"

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Согласно сообщению, оккупанты продолжают перемещать подразделения и технику на левый берег Днепра
Согласно сообщению, оккупанты продолжают перемещать подразделения и технику на левый берег Днепра
Фото: ЕРА

Силы обороны Украины продолжают движение к берегу Днепра в Херсонской области, а российская оккупационная армия – маневры по перемещению техники и личного состава с правого берега на левый.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook 11 ноября. 

Обстановка на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны, подчеркивается в сводке.

"Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведет обстрелы наших позиций на правом берегу. Силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу, вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством", – сообщили в командовании. 

Оккупанты "пытаются проверять на прочность" украинские подразделения в Бериславском районе Херсонской области, нанося удары при помощи дронов-камикадзе "Ланцет", обстреливают гражданское население, говорится в сводке. 

"Наша тактическая авиация нанесла два поражения мест дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более 50 задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления. Подтвержденные потери врага составляют 50 рашистов в пункте компактного проживания и удобного поражения, еще двумя рашистами пополнен обменный фонд, – добавили в командовании. – На поле боя наши подразделения отминусовали у врага три танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 11 единиц другой автобронетехники". 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1131119930851451/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки. 

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, проинформировала 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, армия РФ, переправа, наступление, война России против Украины, река Днепр
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