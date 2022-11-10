Залужный заявил, что ВСУ не могут подтвердить или опровергнуть информацию о выходе оккупантов из Херсона и продолжат наступать по плану

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – написал главнокомандующий.

Залужный подчеркнул, что на херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника и тем самым не оставили врагу другого выхода, кроме как "прибегнуть к бегству".

"Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем вести наступательную операцию в соответствии со своим планом", – заявил главком ВСУ.

Ранее о том, что враг не делает ВСУ подарков и "жестов доброй воли" и продвижение на юге – заслуга именно украинских войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский.