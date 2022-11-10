Аналитики ISW считают, что отступление оккупантов от Херсона вряд ли является "ловушкой" для ВСУ

В ISW подчеркнули, что битва за Херсон еще не закончена Фото: ЕРА

Аналитики ISW считают, что вывод оккупационных войск не связан с попыткой РФ "заманить украинские войска в изнурительную битву под Херсоном".

В Институте подчеркнули, что российские захватчики уже давно планировали уход с западного берега Днепра.

В то же время в ISW отметили, что битва за Херсон еще не закончена.

"Российские войска вступили в новую фазу, отдавая приоритет отводу своих войск через реку и удерживанию украинских войск, а не стремясь полностью остановить украинское контрнаступление", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)