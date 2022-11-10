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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аналитики ISW считают, что отступление оккупантов от Херсона вряд ли является "ловушкой" для ВСУ

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В ISW подчеркнули, что битва за Херсон еще не закончена
В ISW подчеркнули, что битва за Херсон еще не закончена
Фото: ЕРА

Отступление российских оккупантов от Херсона вряд ли является "ловушкой" для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в оперативной сводке американского Института исследования войны (ISW) за 9 ноября.

Аналитики ISW считают, что вывод оккупационных войск не связан с попыткой РФ "заманить украинские войска в изнурительную битву под Херсоном".

В Институте подчеркнули, что российские захватчики уже давно планировали уход с западного берега Днепра.

В то же время в ISW отметили, что битва за Херсон еще не закончена.

"Российские войска вступили в новую фазу, отдавая приоритет отводу своих войск через реку и удерживанию украинских войск, а не стремясь полностью остановить украинское контрнаступление", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

В то же время россияне начали вывозить из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляли "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

7 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

В ответ в Офисе президента Украины заявили, что имеют свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление, ISW
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