В Генштабе ВСУ заявили, что вероятный выход россиян из Херсона – результат действий армии Украины

"Так же, как враг выходил из Киева, Харьковской области, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – сказал он.

По словам Громова, непосредственно на херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения захватчиков, нарушили их систему управления войсками. И тем самым не оставили оккупантам другого выхода, как прибегнуть к бегству.

"Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", – подчеркнул он.