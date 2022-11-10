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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ заявили, что вероятный выход россиян из Херсона – результат действий армии Украины

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ВСУ продолжают ведение наступательной операции на херсонском направлении по своему плану
ВСУ продолжают ведение наступательной операции на херсонском направлении по своему плану
Фото: EPA

Генеральный штаб ВСУ не опроверг и не подтвердил вывод российских оккупационных войск из Херсона. Однако если такой вывод и происходит, то это результат действий ВСУ, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Так же, как враг выходил из Киева, Харьковской области, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – сказал он.

По словам Громова, непосредственно на херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения захватчиков, нарушили их систему управления войсками. И тем самым не оставили оккупантам другого выхода, как прибегнуть к бегству.

"Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", – подчеркнул он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила Гуменюк 7 ноября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, война России против Украины, российские оккупанты, Алексей Громов
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