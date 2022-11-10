США увидели первые признаки отступления войск РФ из Херсона – глава комитета начальников штабов

По его словам, первоначальные данные свидетельствовали о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона. Число оккупационных войск в этом районе составляет от 20 тыс. до 30 тыс. человек, сказал Милли, и вывод всех подразделений растянется во времени.

По словам генерала, РФ понадобится "не день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки [Днепр]".

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

В ответ в Офисе президента Украины заявили, что имеют свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области.