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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США увидели первые признаки отступления войск РФ из Херсона – глава комитета начальников штабов

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Выход оккупантов на левый берег Днепра может занять недели Милли
Выход оккупантов на левый берег Днепра может занять недели – Милли
Фото: ЕРА

Россия завершает вывод своих войск из Херсона. Об этом 9 ноября заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли, сообщает Reuters.

По его словам, первоначальные данные свидетельствовали о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона. Число оккупационных войск в этом районе составляет от 20 тыс. до 30 тыс. человек, сказал Милли, и вывод всех подразделений растянется во времени.

По словам генерала, РФ понадобится "не день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки [Днепр]".

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

В ответ в Офисе президента Украины заявили, что имеют свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Теги: США, Херсон, Херсонская область, Днепр, армия РФ, война России против Украины, Марк Милли, армия США, российские оккупанты
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