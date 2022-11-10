В Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за отсутствия желающих оккупанты прекратили "эвакуацию" из Херсона

По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти прекратили выдачу в Херсоне заработной платы и социальных выплат Фото: ЕРА

"По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая "эвакуация" населения из-за отсутствия желающих", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупационные власти прекратили выдачу в городе заработной платы и социальных выплат.

Также в Генштабе сообщили, что на территории оккупированного Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится около 800 раненых оккупантов.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ. Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).

В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об "эвакуации". Россияне планировали взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отмечал глава ОВА Ярослав Янушевич.

2 ноября оккупанты объявили о завершении "эвакуации".