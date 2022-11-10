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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за отсутствия желающих оккупанты прекратили "эвакуацию" из Херсона

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По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти прекратили выдачу в Херсоне заработной платы и социальных выплат
По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти прекратили выдачу в Херсоне заработной платы и социальных выплат
Фото: ЕРА

Российские оккупанты прекратили "эвакуацию" жителей временно захваченного Херсона. Об этом 10 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая "эвакуация" населения из-за отсутствия желающих", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупационные власти прекратили выдачу в городе заработной платы и социальных выплат.

Также в Генштабе сообщили, что на территории оккупированного Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится около 800 раненых оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02D6cQn4yZFtJYeHQtVuVRVENU3RCfv7mqkaCDp3Zeyehc5uckyRhPWiWkCHxJ6rRnl

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ. Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).

В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об "эвакуации". Россияне планировали взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отмечал глава ОВА Ярослав Янушевич.

2 ноября оккупанты объявили о завершении "эвакуации".

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Теги: Россия, Украина, Херсон, эвакуация, ВСУ, российские оккупанты, контрнаступление
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