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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром. Спастись можно, только бросая технику – Бутусов

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Бутусов предлагает наносить удары по местам скопления войск оккупантов перед переправами
Бутусов предлагает наносить удары по местам скопления войск оккупантов перед переправами
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Во время отступления российских войск из Херсона и с правого берега Днепра в Херсонской области "весьма вероятны" хаос и паника. В интересах ВСУ усилить их, чтобы нанести врагу максимальный урон. Об этом 9 ноября написал в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром в результате ударов по подъездным путям и зонам сосредоточения войск перед переправами на правом берегу. Спастись [оккупантам] можно, только бросая технику", – прогнозирует журналист.

Бутусов убежден, что после подрыва россиянами пяти мостов в Херсонской области и переправ через Ингулец и Днепр дальнейшая их оборона в этом секторе уже невозможна.

"Взорваны те переправы, которые наиболее близко расположены к нашим войскам и должны затруднить наше продвижение. Очевидно, противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих", – отмечает он.

По мнению Бутусова, украинским войскам "некуда спешить".

"Противник отступает организованно, оборона сохраняет свою целостность, но поскольку отступают огромные массы войск, а точек эвакуации немного, то хаос и паника весьма вероятны, и в наших интересах это усилить", – считает он..

Сейчас максимальные потери россиянам нанесут удары по местам сосредоточения войск перед переправами, поэтому наступающие украинские войска заинтересованы в заторах и пробках на маршрутах выхода оккупантов, пишет журналист.

"У российских войск отсутствуют устойчивая многоканальная связь и управление, телефонная связь в Херсоне уничтожена. Поэтому в местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск в ожидании очереди. Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники", – полагает Бутусов.

Отрезать врага и окружить полностью ВСУ, по мнению журналиста, не смогут, но способны  нанести большие потери ракетно-артиллерийскими ударами и принудить к "очевидному решению" – оставить в районе переправ большое количество боевой техники.

"Ведь [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [командующий группировкой российских войск в Украине генерал Сергей] Суровикин сказали: "Жизнь российских военнослужащих важнее всего". Про технику ничего не сказали. Чего ее жалеть?" – указал Бутусов.

При этом он советует российским солдатам "вспомнить, что отцы-командиры, как обычно, бросят солдат одних".

"Россияне должны использовать свой опыт "перегруппировок" под Киевом, Харьковом, Балаклеей [Харьковской области] и отступать налегке. Стояние в колонне перед переправой – это самое опасное для российских войск в Херсоне", – написал журналист.

Украинским войскам, добавил он, при этом важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. По мнению Бутусова, есть также вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02Tsumo1eNxVJo3ZeomzLjxbMbQYo9EdnZVaSMr6zLJv6BNhxYPCuy1BCXtd8Bb4XWl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила Гуменюк 7 ноября.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Сергей Суровикин, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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