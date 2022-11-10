Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром. Спастись можно, только бросая технику – Бутусов

"Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром в результате ударов по подъездным путям и зонам сосредоточения войск перед переправами на правом берегу. Спастись [оккупантам] можно, только бросая технику", – прогнозирует журналист.

Бутусов убежден, что после подрыва россиянами пяти мостов в Херсонской области и переправ через Ингулец и Днепр дальнейшая их оборона в этом секторе уже невозможна.

"Взорваны те переправы, которые наиболее близко расположены к нашим войскам и должны затруднить наше продвижение. Очевидно, противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих", – отмечает он.

По мнению Бутусова, украинским войскам "некуда спешить".

"Противник отступает организованно, оборона сохраняет свою целостность, но поскольку отступают огромные массы войск, а точек эвакуации немного, то хаос и паника весьма вероятны, и в наших интересах это усилить", – считает он..

Сейчас максимальные потери россиянам нанесут удары по местам сосредоточения войск перед переправами, поэтому наступающие украинские войска заинтересованы в заторах и пробках на маршрутах выхода оккупантов, пишет журналист.

"У российских войск отсутствуют устойчивая многоканальная связь и управление, телефонная связь в Херсоне уничтожена. Поэтому в местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск в ожидании очереди. Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники", – полагает Бутусов.

Отрезать врага и окружить полностью ВСУ, по мнению журналиста, не смогут, но способны нанести большие потери ракетно-артиллерийскими ударами и принудить к "очевидному решению" – оставить в районе переправ большое количество боевой техники.

"Ведь [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [командующий группировкой российских войск в Украине генерал Сергей] Суровикин сказали: "Жизнь российских военнослужащих важнее всего". Про технику ничего не сказали. Чего ее жалеть?" – указал Бутусов.

При этом он советует российским солдатам "вспомнить, что отцы-командиры, как обычно, бросят солдат одних".

"Россияне должны использовать свой опыт "перегруппировок" под Киевом, Харьковом, Балаклеей [Харьковской области] и отступать налегке. Стояние в колонне перед переправой – это самое опасное для российских войск в Херсоне", – написал журналист.

Украинским войскам, добавил он, при этом важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. По мнению Бутусова, есть также вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.