Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром. Спастись можно, только бросая технику – Бутусов

"Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром в результате ударов по подъездным путям и зонам сосредоточения войск перед переправами на правом берегу. Спастись [оккупантам] можно, только бросая технику", – прогнозирует журналист.
Бутусов убежден, что после подрыва россиянами пяти мостов в Херсонской области и переправ через Ингулец и Днепр дальнейшая их оборона в этом секторе уже невозможна.
"Взорваны те переправы, которые наиболее близко расположены к нашим войскам и должны затруднить наше продвижение. Очевидно, противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих", – отмечает он.
По мнению Бутусова, украинским войскам "некуда спешить".
"Противник отступает организованно, оборона сохраняет свою целостность, но поскольку отступают огромные массы войск, а точек эвакуации немного, то хаос и паника весьма вероятны, и в наших интересах это усилить", – считает он..
Сейчас максимальные потери россиянам нанесут удары по местам сосредоточения войск перед переправами, поэтому наступающие украинские войска заинтересованы в заторах и пробках на маршрутах выхода оккупантов, пишет журналист.
"У российских войск отсутствуют устойчивая многоканальная связь и управление, телефонная связь в Херсоне уничтожена. Поэтому в местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск в ожидании очереди. Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники", – полагает Бутусов.
Отрезать врага и окружить полностью ВСУ, по мнению журналиста, не смогут, но способны нанести большие потери ракетно-артиллерийскими ударами и принудить к "очевидному решению" – оставить в районе переправ большое количество боевой техники.
"Ведь [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [командующий группировкой российских войск в Украине генерал Сергей] Суровикин сказали: "Жизнь российских военнослужащих важнее всего". Про технику ничего не сказали. Чего ее жалеть?" – указал Бутусов.
При этом он советует российским солдатам "вспомнить, что отцы-командиры, как обычно, бросят солдат одних".
"Россияне должны использовать свой опыт "перегруппировок" под Киевом, Харьковом, Балаклеей [Харьковской области] и отступать налегке. Стояние в колонне перед переправой – это самое опасное для российских войск в Херсоне", – написал журналист.
Украинским войскам, добавил он, при этом важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. По мнению Бутусова, есть также вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила Гуменюк 7 ноября.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.