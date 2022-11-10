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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Попытка подрыва Каховской ГЭС будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет

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Президент отметил, что украинские войска постепенно продвигаются на юге
Президент отметил, что украинские войска постепенно продвигаются на юге
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство РФ воздержаться от попытки взорвать Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом он заявил в видеообращении 9 ноября, опубликованном его пресс-службой.

"Я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет", – сказал он.

Президент отметил, что украинские войска постепенно продвигаются на юге, и выразил уверенность, что в ходе своих оборонных операций Украина освободит оккупированные Россией территории.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

В интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Херсонская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Каховка, Каховское водохранилище
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