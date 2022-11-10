Зеленский – россиянам: Попытка подрыва Каховской ГЭС будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет

"Я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет", – сказал он.

Президент отметил, что украинские войска постепенно продвигаются на юге, и выразил уверенность, что в ходе своих оборонных операций Украина освободит оккупированные Россией территории.