Зеленский – россиянам: Попытка подрыва Каховской ГЭС будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет

"Я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет", – сказал он.
Президент отметил, что украинские войска постепенно продвигаются на юге, и выразил уверенность, что в ходе своих оборонных операций Украина освободит оккупированные Россией территории.
20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.
В интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.