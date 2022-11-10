Зеленский: Враг не делает нам подарков и "жестов доброй воли". Мы за все это боремся

Зеленский: Когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев Фото: EPA

"Юг. Понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом. В информационном пространстве сегодня очень много радостей, и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду, будь то на юге, на востоке или где-нибудь еще", – сказал президент.

Он отметил, что когда будет результат, каждый увидит это.

"Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может быть, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были как можно меньшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов. Но это будет результатом наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, и тех, которые еще планируем", – заявил глава государства.

Он также отметил, что сейчас в Донецкой области идет самое большое и очень важное противостояние, в котором "многое решается".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.

Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.