Зеленский: Сейчас в Донецкой области – самое большое очень важное противостояние. Там многое решается

"Сегодня день начался очень рано с заседания ставки верховного главнокомандующего. Подробно разобрали ситуацию на передовой. Юг, восток... Очень внимательно – Донбасс. Сейчас в Донецкой области – самое большое противостояние, очень важное, там многое решается. Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем. Я благодарю каждого нашего героя, который сдерживает эти страшные атаки оккупантов. Постоянные атаки", – сказал президент.
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.