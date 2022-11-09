Зеленский: Сейчас в Донецкой области – самое большое очень важное противостояние. Там многое решается

Зеленский: Любые потери в Донецкой области – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем Фото: EPA

"Сегодня день начался очень рано с заседания ставки верховного главнокомандующего. Подробно разобрали ситуацию на передовой. Юг, восток... Очень внимательно – Донбасс. Сейчас в Донецкой области – самое большое противостояние, очень важное, там многое решается. Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем. Я благодарю каждого нашего героя, который сдерживает эти страшные атаки оккупантов. Постоянные атаки", – сказал президент.