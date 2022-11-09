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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сейчас в Донецкой области – самое большое очень важное противостояние. Там многое решается

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Зеленский: Любые потери в Донецкой области это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем
Зеленский: Любые потери в Донецкой области – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем
Фото: EPA

Наибольшее противостояние сейчас идет в Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 ноября, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня день начался очень рано с заседания ставки верховного главнокомандующего. Подробно разобрали ситуацию на передовой. Юг, восток... Очень внимательно – Донбасс. Сейчас в Донецкой области – самое большое противостояние, очень важное, там многое решается. Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем. Я благодарю каждого нашего героя, который сдерживает эти страшные атаки оккупантов. Постоянные атаки", – сказал президент.

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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