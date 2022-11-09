Спецназ Нацгвардии Украины уничтожил колонну российский техники в Донецкой области

Удар по оккупантам украинские нацгвардейцы нанесли из противотанкового ракетного комплекса, а также сбросив снаряды дронами с воздуха Фото: Національна гвардія України / Facebook

"Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области. В результате огневого поражения были уничтожены три танка и два БМП вместе с экипажами", – говорится в сообщении.

Эффективный удар по российским оккупантам украинские нацгвардейцы нанесли из противотанкового ракетного комплекса, а также сбросив снаряды дронами с воздуха.

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