Спецназ Нацгвардии Украины уничтожил колонну российский техники в Донецкой области

"Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области. В результате огневого поражения были уничтожены три танка и два БМП вместе с экипажами", – говорится в сообщении.
Эффективный удар по российским оккупантам украинские нацгвардейцы нанесли из противотанкового ракетного комплекса, а также сбросив снаряды дронами с воздуха.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.