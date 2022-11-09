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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продолжают вести бои за оккупированную Снигиревку Николаевской области – Ким

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По словам Кима, оккупационные войска проводят перегруппировку в районе ведения боевых действий
По словам Кима, оккупационные войска проводят перегруппировку в районе ведения боевых действий
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины продолжают вести бои за оккупированную Снигиревку Николаевской области. Об этом 9 ноября в эфире телеканала "Еспресо" заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщила в Facebook пресс-служба ОВА.

По его словам, оккупационные войска проводят перегруппировку в районе ведения боевых действий.

"Я могу сказать, что они двигаются. Ситуация там контролируется военными. Надо ждать, когда они дадут официальные данные", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщал, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям.

5 октября Ким заявил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, Виталий Ким, контрнаступление, Снигиревка
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