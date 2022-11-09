ВСУ продолжают вести бои за оккупированную Снигиревку Николаевской области – Ким

По его словам, оккупационные войска проводят перегруппировку в районе ведения боевых действий.

"Я могу сказать, что они двигаются. Ситуация там контролируется военными. Надо ждать, когда они дадут официальные данные", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщал, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям.

5 октября Ким заявил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.