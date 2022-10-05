Офицерский состав российской армии покинул оккупированную Снигиревку Николаевской области – ОВА

Об этом 5 октября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Не подтверждаю информацию [о деоккупации], ждем... Офицерский состав покинул Снигиревку, но [российские] войска там остаются еще, – сказал Ким. – Относительно Снигиревки и Гороховской общины… мы готовы назначать военную администрацию… Как только [территории] деоккупируются, чтобы там сразу было под контролем… вопрос только освободить военным путем".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщал, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее, чем Снигиревка, и сама Снигиревка.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям.