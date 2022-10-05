На деоккупированных территориях Николаевской области проводят посевную кампанию – Ким

"У нас работает "зерновой коридор" и логистика через порты Одессы. Это помогает не потерять предыдущий урожай и не обанкротиться. Это уже помогло людям. Они имели возможность и имеют возможность продавать уже собранный урожай. Но это не совсем стимулирует начать новую посевную кампанию. Поскольку есть риски, связанные с военной ситуацией", – отметил он.

Также Николаевская область активно готовится в отопительному сезону, отметил Ким. Он заявил, готовность области, как и всей Украины, около 97%.

"Есть программа Министерства реинтеграции [временно оккупированных территорий] о закупке дров, для прифронтовых регионов в первую очередь, где есть перебои с электричеством или они обесточены полностью. Кроме того, работают все коммунальные службы, в том числе областные и волонтерские из других городов, для того, чтобы заклеить окна и крыши пленкой, чтобы не было теплопотерь", – рассказал глава ОВА.

В области сейчас тестируют систему отопления, сеть заполнили водой. В случае поломок будут проводиться ремонтные работы, добавил чиновник.