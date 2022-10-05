ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированных территориях Николаевской области проводят посевную кампанию – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Николаевской области ведется посевная кампания на деоккупированных территориях
В Николаевской области ведется посевная кампания на деоккупированных территориях
Фото: EPA

Деоккупированные районы Николаевской области, которые расположены не около линии фронта, проводят посевную кампанию. Об этом на брифинге в "Укринформе" 5 октября заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас работает "зерновой коридор" и логистика через порты Одессы. Это помогает не потерять предыдущий урожай и не обанкротиться. Это уже помогло людям. Они имели возможность и имеют возможность продавать уже собранный урожай. Но это не совсем стимулирует начать новую посевную кампанию. Поскольку есть риски, связанные с военной ситуацией", – отметил он.

Также Николаевская область активно готовится в отопительному сезону, отметил Ким. Он заявил, готовность области, как и всей Украины, около 97%. 

"Есть программа Министерства реинтеграции [временно оккупированных территорий] о закупке дров, для прифронтовых регионов в первую очередь, где есть перебои с электричеством или они обесточены полностью. Кроме того, работают все коммунальные службы, в том числе областные и волонтерские из других городов, для того, чтобы заклеить окна и крыши пленкой, чтобы не было теплопотерь", – рассказал глава ОВА.

В области сейчас тестируют систему отопления, сеть заполнили водой. В случае поломок будут проводиться ремонтные работы, добавил чиновник.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Теги: Николаев, отопление, Николаевская область, урожай, российская агрессия, реинтеграция, война России против Украины, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (163887)
2
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (116971)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (109591)
4
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (93207)
5
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (87110)
6
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (85793)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (77860) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (58121)
 
 
 
 