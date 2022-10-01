Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок

Он напомнил, что ракета С-300 попала в жилой дом, были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах, на других этажах повреждены.

"В другом районе города многочисленные повреждения получили частные дома и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия. По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное", – написал Ким.