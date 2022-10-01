Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок

Он напомнил, что ракета С-300 попала в жилой дом, были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах, на других этажах повреждены.
"В другом районе города многочисленные повреждения получили частные дома и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия. По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное", – написал Ким.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.
Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-камикадзе. В ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Одна из ракет попала в жилой дом.