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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким о якобы планируемой эвакуации из Николаевской области: "Эвакуироваться" собираемся, но в сторону Херсона

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Ким напомнил, что необходимо проверять источники информации
Ким напомнил, что необходимо проверять источники информации
Фото: kimkimvitalii / Instagram

В интернете распространяют информацию о том, что власти Николаевской области якобы готовят обязательную эвакуацию жителей. Это фейк. Об этом сообщил в Telegram 8 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким отметил, что дезинформацию публикуют якобы от лица пресс-офицера военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука – для этого создали клон его страницы. 

"Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации, но это не так... Не собираемся мы никуда эвакуироваться. Точнее, собираемся, но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте, следите за официальной информацией", – отметил глава ОВА. 

Сам Плетенчук также предупредил в Facebook о дезинформации и показал скриншоты фейков в Telegram.

"Схема стандартная: создали клон без взлома и вбрасывают в маленькие группы, откуда должны растянуть паническое сообщение на большие. Указанная в сообщении информация не соответствует действительности!" – подчеркнул пресс-офицер. 

https://www.facebook.com/Taclbery/posts/pfbid0rpkBFUTwpc1m2quA6e5THqnoPRFb8wwN4TDMgCmWiBUyTwJTqZwbb4HGER6ZxbaUl

https://www.facebook.com/Taclbery/posts/pfbid049KN98qAcQpoJYYdvGN8LMYDWC4eJtguD8PEdJQBqg9gXu1ewg8QLUGgW64txTi3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Власти Украины разработали планы эвакуации для каждого региона, "но это экстренный шаг, который будут применять в последнюю очередь", говорил в начале ноября премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас власти призывают людей выезжать только из общин, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий.

Теги: эвакуация, Николаевская область, война России против Украины, фейк, дезинформация, Виталий Ким
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