Ким о якобы планируемой эвакуации из Николаевской области: "Эвакуироваться" собираемся, но в сторону Херсона

Ким отметил, что дезинформацию публикуют якобы от лица пресс-офицера военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука – для этого создали клон его страницы.

"Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации, но это не так... Не собираемся мы никуда эвакуироваться. Точнее, собираемся, но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте, следите за официальной информацией", – отметил глава ОВА.

Сам Плетенчук также предупредил в Facebook о дезинформации и показал скриншоты фейков в Telegram.

"Схема стандартная: создали клон без взлома и вбрасывают в маленькие группы, откуда должны растянуть паническое сообщение на большие. Указанная в сообщении информация не соответствует действительности!" – подчеркнул пресс-офицер.

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