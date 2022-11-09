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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ликвидировано 780 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Всего потери личного состава РФ составили 77 950 человек
Всего потери личного состава РФ составили 77 950 человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери личного состава РФ на войне с Украиной с 24 февраля составили 77 950 человек. За последние сутки ВСУ ликвидировали 780 солдат РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

    • танков – 2801 (+15) ед;
    • боевых бронированных машин – 5666 (+12) ед;
    • артиллерийских систем – 1802 (+11) ед;
    • РСЗО – 393 (+2) ед;
    • средства ПВО – 205 (+2) ед;
    • самолетов - 278 (+0) ед;
    • вертолетов – 260 (+0) ед;
    • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7);
    • крылатые ракеты – 399 (+0);
    • корабли /катера – 16 (+0) ед;
    • автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед;
    • специальная техника – 159 (+0).
    https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PziiV6eAFWUEbLSWXaG6pFXvYj3pNpPntTsHhfMEZZwEGNF5m2Qrd3uABZmEjanwl

    Ольга БЕРЕЗЮК
    журналистка
    Теги: война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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