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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты отбирают украинские паспорта и заставляют получать российские – Генштаб ВСУ

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Оккупанты угрожают украинцам переселением, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты угрожают украинцам переселением, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

В двух районах Запорожской области российские оккупанты принуждают население получать паспорта РФ. Об этом проинформировал 8 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе рассказали, что оккупанты на захваченной территории Херсонской области мародерствуют и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов. В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование", – объяснили в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Оккупанты продолжают удерживать часть территорий на юге Украины, в частности – Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

В конце мая ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины.

В конце августа украинская армия начала наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, Запорожская область, ГЭС, мародеры, война России против Украины, электростанция, население, российские оккупанты
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