В Запорожской области оккупанты отбирают украинские паспорта и заставляют получать российские – Генштаб ВСУ

"В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе рассказали, что оккупанты на захваченной территории Херсонской области мародерствуют и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов. В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)