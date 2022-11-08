За последние сутки ВСУ сбили российский штурмовик и пять дронов - Генштаб

Ракетные войска и артиллерия совершили результативные попадания по 5 пунктам управления армии оккупантов Фото: Оперативне командування "Південь" / Facebook

ВСУ атаковали с воздуха 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны РФ.

"За прошедшие сутки силы обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия совершили результативные попадания по пяти пунктам управления армии оккупантов, двум местам сосредоточения военных, оружия и техники. Также ВСУ разбомбили два склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций российской артиллерии, информирует Генштаб.