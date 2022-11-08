За сутки в Украине погибли 710 российских оккупантов. Общее число превысило 77 тыс. – Генштаб ВСУ

ВСУ ликвидировали более 77 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
ВСУ за сутки ликвидировали 710 российских оккупантов в Украине, наибольшие потери РФ понесла на бахмутском и авдеевском направлениях. В целом с 24 февраля в Украине погибли уже 77 170 российских военных, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.