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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Украине погибли 710 российских оккупантов. Общее число превысило 77 тыс. – Генштаб ВСУ

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ВСУ ликвидировали более 77 тыс. оккупантов
ВСУ ликвидировали более 77 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

ВСУ за сутки ликвидировали 710 российских оккупантов в Украине, наибольшие потери РФ понесла на бахмутском и авдеевском направлениях. В целом с 24 февраля в Украине погибли уже 77 170 российских военных, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России составили:

  • танки – 2786 (+15);
  • боевых бронированных машин – 5654 (+24);
  • артиллерийских систем  – 1791 (+9);
  • РСЗО  – 391;
  • средств ПВО  – 203 (+1);
  • самолетов – 278 (+1);
  • вертолетов – 260;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4);
  • крылатых ракет – 399;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17);
  • специальной техники  – 159 (+2).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034tEaeLeGbh9oRASBu2DJw4cCP7rRuHD5pVtzeyDW59ZVV1MjBhAfUFF7YDknrn1Kl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, потери
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