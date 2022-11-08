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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Запорожскую область – ОВА

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Одна из ракет взорвалась в поле
Одна из ракет взорвалась в поле
Фото: Олександр Старух / Telegram

Утром 8 ноября российская армия атаковала ракетами одно из сел в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, удары были нанесены из установки С-300. Из двух ракет цели достигла только одна, люди не пострадали.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел в  Запорожском районе. Один вражеский боеприпас взорвался около домохозяйства, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле", – написал Старух.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава ОВА Александр Старух.

Теги: Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, С-300, Александр Старух
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