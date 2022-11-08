Оккупанты утром обстреляли Запорожскую область – ОВА

По его словам, удары были нанесены из установки С-300. Из двух ракет цели достигла только одна, люди не пострадали.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел в Запорожском районе. Один вражеский боеприпас взорвался около домохозяйства, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле", – написал Старух.