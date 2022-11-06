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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области две вражеские ракеты взорвались вблизи населенного пункта – ОВА

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Люди в результате атаки не пострадали
Люди в результате атаки не пострадали
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Вблизи одного из населенных пунктов Вольнянской общины Запорожской области 6 ноября прилетели две российские ракеты. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает бить по нашим мирным общинам... Две ракеты, вероятно, Х-31 взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянского района", – написал он.

По словам Старуха, гражданская инфраструктура "сильно не пострадала", люди целы.

В ночь с 5-го на 6 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами жилой квартал в Запорожье, возник пожар. Погиб один человек.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава ОВА Александр Старух.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Александр Старух
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