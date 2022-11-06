В результате ночного обстрела Запорожья погиб человек – горсовет

"Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизни одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Куртев.

Он добавил, что от взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла и повреждены крыши.

В ночь с 5 на 6 ноября российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Запорожье, возник пожар.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава ОВА Александр Старух.