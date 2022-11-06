Россияне обстреляли жилой квартал в Запорожье, возник пожар – горсовет

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал. Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется, – написал Куртев. – Россия – страна-террорист".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава ОВА Александр Старух.