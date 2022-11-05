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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область – глава ОВА

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Повреждены здания трех предприятий и автомобили
Повреждены здания трех предприятий и автомобили
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские войска ночью 5 ноября обстреляли Запорожскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянщину. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", – написал он.

По словам Старуха, люди не пострадали.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

В частности, 31 октября россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября Старух.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, С-300, Александр Старух
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