Ночью оккупанты обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область – глава ОВА

"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянщину. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", – написал он.

По словам Старуха, люди не пострадали.