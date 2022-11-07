Оккупанты дважды за день обстреляли приграничное село в Сумской области – сначала из артиллерии, а потом из минометов – ОВА

Пять взрывов повредили местное фермерское хозяйство и электролинию в Белопольской общине, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, всего было 48 "прилетов".

"Краснопольскую общину россияне обстреляли дважды. В 10.30 был артиллерийский обстрел. Россияне ударили 17 раз из САУ. Почти одновременно огонь велся из минометов по другому пограничному селу (3 "прилета"). Без разрушений", – написал Живицкий.

В Белопольской общине оккупанты обстреляли приграничное село дважды за день, продолжил глава Сумской ОВА.

"Около 16.00 россияне били по приграничье из артиллерии. Было 16 взрывов. Во второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов. Пять взрывов повредили местное фермерское хозяйство и электролинию, – отметил Живицкий. – Еще одно приграничное село [оккупанты] обстреляли около 17.00 из минометов (семь "прилетов")".

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