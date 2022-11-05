На окраине одного из приграничных сел Сумской области оккупанты с БПЛА сбросили два взрывных устройства – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Эсманьскую общину россияне обстреляли из минометов – всего 20 взрывов.

"Краснопольская община: на окраине одного из приграничных сел армейцы РФ с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа ВОГ. После 17.00 другое село этой же общины россияне обстреляли из минометов (семь "прилетов"). Без последствий", – написал Живицкий.

Миропольскую общину оккупанты в течение дня обстреляли дважды, продолжил руководитель Сумской ОВА.

"Сначала около 14.00 сбросили 10 мин. Далее около 17.00 россияне выпустили 17 снарядов из САУ по тому же селу. Из-за обстрелов произошел пожар – загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали", – рассказал Живицкий.

От минометного обстрела с территории РФ пострадала Середино-Будская община – от разрывов девяти мин значительные повреждения получили четыре дома, также разрушена хозяйственная постройка, добавил глава Сумской ОВА.

"Шалыгинская община дважды подверглась обстрелам в течение дня. Россияне использовали по приграничью стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных "очередей" и 10 одиночных выстрелов. Без последствий", – резюмировал Живицкий.

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