ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На окраине одного из приграничных сел Сумской области оккупанты с БПЛА сбросили два взрывных устройства – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне 5 ноября обстреляли территорию Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Середино-Будской и Шалыгинской общин, отметил глава Сумской ОВА
Россияне 5 ноября обстреляли территорию Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Середино-Будской и Шалыгинской общин, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска в течение дня 5 ноября обстреляли территорию пяти приграничных общин в Сумской области – Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Середино-Будской и Шалыгинской (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Эсманьскую общину россияне обстреляли из минометов – всего 20 взрывов.

"Краснопольская община: на окраине одного из приграничных сел армейцы РФ с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа ВОГ. После 17.00 другое село этой же общины россияне обстреляли из минометов (семь "прилетов"). Без последствий", – написал Живицкий.

Миропольскую общину оккупанты в течение дня обстреляли дважды, продолжил руководитель Сумской ОВА.

"Сначала около 14.00 сбросили 10 мин. Далее около 17.00 россияне выпустили 17 снарядов из САУ по тому же селу. Из-за обстрелов произошел пожар – загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали", – рассказал Живицкий.

От минометного обстрела с территории РФ пострадала Середино-Будская община – от разрывов девяти мин значительные повреждения получили четыре дома, также разрушена хозяйственная постройка, добавил глава Сумской ОВА.

"Шалыгинская община дважды подверглась обстрелам в течение дня. Россияне использовали по приграничью стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных "очередей" и 10 одиночных выстрелов. Без последствий", – резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0sLZLT6b7kFWWuVjHUUoUz5mJbs2QSMAvocQh4JNBWqdWuvu9F7barf8HDpLrJAQsl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, 4 ноября оккупанты из САУ почти час обстреливали приграничье в Белопольской общине.

Теги: Россия, Украина, пожар, Сумская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (73533)
2
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (52831)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (45026)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (37445)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (32814)
6
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (30678)
7
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (30052)
8
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (27484)
 
 
 
 