Оккупанты из САУ почти час обстреливали приграничье в Белопольской общине, были прямые попадания в дом – Сумская ОВА

В Белопольской общине повреждены по меньшей мере три жилых дома, рассказал Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне в течение дня выпустили по региону 70 мин и снарядов.

"Миропольскую общину с территории России обстреляли из минометов. Было девять взрывов. Без разрушений. По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (девять прилетов). А после обеда еще по двум приграничным селам россияне ударили из САУ. Всего было 15 взрывов. Чудом обошлось без разрушений", – написал Живицкий.

Почти час враг из САУ обстреливал приграничье в Белопольской общине, продолжил глава Сумской ОВА.

"28 прилетов. Повреждены по меньшей мере три жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. К счастью, без погибших. По другому селу общины россияне били из минометов (четыре прилета)", – рассказал Живицкий.

Также под российский обстрел попали два села в Зноб-Новгородской общине, добавил он.

"По одному враг вел гранатометный обстрел (пять очередей из АГС). По другому – применил стрелковое оружие", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

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