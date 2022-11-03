Россияне за день выпустили более 140 снарядов и мин по Сумской области – ОВА

Шалыгинскую общину россияне с утра обстреливали из пулеметов, днем – из минометов (10 приходов).

Эсманскую общину в течение дня обстреляли четыре раза. Дважды враг применил миномет, было зафиксировано 28 приходов и четыре пулеметные очереди. Ближе к вечеру общину обстреляли из реактивной артустановки, зафиксировано 16 приходов. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи, частный дом, магазин и водопровод.

Миропольскую общину оккупанты обстреляли с территории России трижды – из минометов (в общей сложности 28 приходов) и из самоходной артустановки (34 прихода). В результате взрывов произошел пожар, повреждения получили жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.

Также со стороны России из минометов была обстреляна Великописаревская община. Юнаковскую и Середино-Будскую общины враг обстреливал из САУ. Обошлось без разрушений.