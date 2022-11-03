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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за день выпустили более 140 снарядов и мин по Сумской области – ОВА

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Обстрелами повреждены линии электропередачи, жилые дома, магазин и водопровод
Обстрелами повреждены линии электропередачи, жилые дома, магазин и водопровод
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В течение 2 ноября российские оккупанты обстреляли семь пограничных общин в Сумской области, было выпущено более 140 различных снарядов и мин. Об этом сообщил вечером того же дня в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Шалыгинскую общину россияне с утра обстреливали из пулеметов, днем – из минометов (10 приходов).

Эсманскую общину в течение дня обстреляли четыре раза. Дважды враг применил миномет, было зафиксировано 28 приходов и четыре пулеметные очереди. Ближе к вечеру общину обстреляли из реактивной артустановки, зафиксировано 16 приходов. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи, частный дом, магазин и водопровод.

Миропольскую общину оккупанты обстреляли с территории России трижды – из минометов (в общей сложности 28 приходов) и из самоходной артустановки (34 прихода). В результате взрывов произошел пожар, повреждения получили жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.

Также со стороны России из минометов была обстреляна Великописаревская община. Юнаковскую и Середино-Будскую общины враг обстреливал из САУ. Обошлось без разрушений. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Дмитрий Живицкий
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