Россияне за день выпустили более 140 снарядов и мин по Сумской области – ОВА

Шалыгинскую общину россияне с утра обстреливали из пулеметов, днем – из минометов (10 приходов).
Эсманскую общину в течение дня обстреляли четыре раза. Дважды враг применил миномет, было зафиксировано 28 приходов и четыре пулеметные очереди. Ближе к вечеру общину обстреляли из реактивной артустановки, зафиксировано 16 приходов. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи, частный дом, магазин и водопровод.
Миропольскую общину оккупанты обстреляли с территории России трижды – из минометов (в общей сложности 28 приходов) и из самоходной артустановки (34 прихода). В результате взрывов произошел пожар, повреждения получили жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.
Также со стороны России из минометов была обстреляна Великописаревская община. Юнаковскую и Середино-Будскую общины враг обстреливал из САУ. Обошлось без разрушений.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.